Ситуація на Харківщині: окупанти обстріляли 10 сіл з танків, мінометів та артилерії

Ситуація на Харківщині: окупанти обстріляли 10 сіл з танків, мінометів та артилерії

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти обороняються на раніше захоплених рубежах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 5 липня.

Окупанти застосовували танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базалівка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка.

Росіяни вели штурмові дії поблизу Соснівки, проте успіху не мали, тому відійшли. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Харкова.

Нагадаємо, що росіяни вдарили ракетами по навчальному закладу у Харкові.

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