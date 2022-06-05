Ситуація на Харківщині: окупанти обстріляли п'ять населених пунктів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку окупанти вели активну оборону, основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від Харкова.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 5 червня.

Росіяни проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів до них. Для сковування дій Сил оборони вони здійснюють інтенсивні артилерійські, мінометні обстріли позицій україгнських підрозділів.

Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Руські та Черкаські Тишки, Старий Салтів. Завдав ракетних ударів в районі населеного пункту Коротич.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Щоб підтримати свій наступ росіяни прискорено відновлюють транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях.

Також ворог продовжує застосування засобів радіоелектронної боротьби для створення умов, що унеможливлюють використання безпілотників українськими військами.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти продовжують наступ на декількох напрямках на Донбасі, але зазнають суттєвих втрат.

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