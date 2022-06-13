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Ситуація на Харківщині: окупанти пішли на штурм у Богородичному

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Ситуація на Харківщині: окупанти пішли на штурм у Богородичному

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку росіяни спрямовують усі сили, щоб порушити логістичні маршрути постачання угруповання український військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 червня.

На Слов’янському напрямку противник здійснив спробу штурмових дій в Богородичному. Проте успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються оточити ЗСУ у районі Лисичанська та Сєвєродонецька.

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