Ситуація на Харківщині: окупанти ведуть оборонні бої і мінують місцевість

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.
На Харківському напрямку окупанти ведуть оборонні бої, щоб стримати просування підрозділів Сил оборони до державного кордону.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 червня.
Також загарбники намагаються утримати контроль над автошляхом Бєлгород – Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак росіяни провели дистанційне мінування ділянок місцевості.
На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії в прикордонних районах на північ від Харкова.
Ремонтно-відновлювальні підрозділи РФ відновлюють зруйнований залізничний міст через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.
Раніше в Генштабі повідомили, що окупанти посилили угруповання військ на Запорізькому напрямку.
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