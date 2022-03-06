Ситуація на Харківщині: ранкові обстріли частин і масова евакуація

Наші військові продовжують захищати місто.

Авіація ворога продовжує руйнувати Харків. Вранці літаки окупантів поцілили у 2 військові частини. Про потерпілих поки невідомо. Сила удару була такої сили, що у жителів багатоповерхівок, що поруч, повиносило вікна, а у кількох будинках - відрізало світло.

Про це йдеться в ТСН.

Харків не перестають бомбити. О п’ятій місто здригнулося від нових потужних ударів. Вибухи чули і в середмісті і на околицях. Попередньо відомо, що ворог поцілив у 2 військові частини. Одну з них обстрілювали вже вчора. Тоді там загинули 4 нацгвардійців. На сьогодні інформації про потерпілих немає.

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Натомість відомо, що через вечірній обстріл пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, там виникли пожежі. Також росіяни зруйнували спорткомплекс Каразінського університету.

Проте наші військові продовжують захищати місто. Напередодні знищили 488-й мотострілковий полк ворога і взяли великий трофей. Росіяни потрапили в засідку наших військових, кинулися навтьоки, а на місці лишили 30 одиниць техніки.

Загалом - за 10 днів війни на Харківщині було знищено півтисячі одиниць техніки.

Якого лиха окупанти завдали Харкову

Ситуація зараз складна - росіяни цілять по електропідстанціям, водогонам. На Ізюмщині без газу - 27 тис. будинків , 2 райони Харкова відрізані від світла, немає опалення у півтисячі будинках та води у141 будинку.

Через небезпеку жителі Харкова масово покидають місто. Щодня виїжджає понад 10 тисяч людей. Для тих хто лишився місцева влада організовує гуманітарну допомогу. Її тільки учора привезли 20 вагонів та майже 3 десятки фур. Пункти видачі для харків'ян організували на пошті. А по області харчі та одяг розвозять волонтери.