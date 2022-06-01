Ситуація на Харківщині: росіяни обстріляли позиції ЗСУ біля Руських Тишків, Золочева та Дергачів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.
На Харківському напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування українських військ.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 1 червня.
Ворог здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі. Таким чином окупанти намагаються знизити наступальний потенціал українських військ
На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії українські підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Ворог вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного (Ізюмський район Харківщини), зазнав втрат та відійшов.
Раніше у розвідці повідомили, що окупанти облаштовують свої позиції за 3 км від кордону з Україною.
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