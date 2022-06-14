Ситуація на Харківщині: росіяни пішли на штурм біля Рубіжного, триває бій

Ситуація на Харківщині: росіяни пішли на штурм біля Рубіжного, триває бій

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих рубежів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 14 червня.

Для сковування дій підрозділів Сил оборони росіяни систематично обстрілюють позиції українських військ.

Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Противник дистанційно замінував місцевість в районах населених пунктів: Байрак, Перемога і Шестаково.

Росіяни ведуть штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.

Раніше у Генштабі повідомили, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках.

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