Ситуація на Харківщині: росіяни з артилерії вели обстріли у районах 20 населених пунктів

Ситуація на Харківщині: росіяни з артилерії вели обстріли у районах 20 населених пунктів

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих рубежів і здійснювали масові артилерійські обстріли.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 червня.

Там росіяни ведуть бойові дії, щоб стримати українських військових та недопустити їх до державного кордону.

Загарбники здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли Харків та 5 районів області: загинули щонайменше 6 людей, троє поранені.

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