Ситуація на Харківщині: росіяни знищують область з танків, артилерії та авіації

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати з танків та артилерії різних калібрів територію області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 червня.
Зокрема, ворог обстрілював райони Руських Тишків, Чепіля, Чугуєва, Золочева, Мосьпаново. Загарбники завдали авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки.
Також росіяни пішли на штурм, щоб покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, проте успіху не мали.
Раніше у Генштабі повідомили, що РФ у Білорусі готує диверсантів для перекидання до України.
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