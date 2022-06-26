Ситуація на Харківщині: росіяни знищують область з танків, артилерії та авіації

Ситуація на Харківщині: росіяни знищують область з танків, артилерії та авіації

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати з танків та артилерії різних калібрів територію області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 червня.

Зокрема, ворог обстрілював райони Руських Тишків, Чепіля, Чугуєва, Золочева, Мосьпаново. Загарбники завдали авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки.

Також росіяни пішли на штурм, щоб покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, проте успіху не мали.

Раніше у Генштабі повідомили, що РФ у Білорусі готує диверсантів для перекидання до України.

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