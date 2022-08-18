Ситуація на Харківському напрямку: ворог задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ

За даними Генштабу, окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старого Салтова і Баранівки.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції, провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, поповнити запаси логістичного забезпечення військ.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України 18 серпня.

"Ворог поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби", - йдеться у зведенні.

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У зведенні зазначається, що противник задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи.

Також, за даними Генштабу, окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старого Салтова і Баранівки.

Нагадаємо, що вночі 18 серпня росіяни масовано обстріляли з артилерії Харків. Станом на зараз в Харкові загинули 17 людей, зокрема хлопчик 2009 року народження, поранено 42 людини.

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