Ситуація на Херсонщині: окупанти залякують населення та прискорюють створення псевдореспубліки

Ситуація на Херсонщині: окупанти залякують населення та прискорюють створення псевдореспубліки

Окупанти хочуть прискорити проведення фейкового “референдуму” на Херсонщині, щоб оголосити про утворення там псевдореспубліки.

Наразі окупанти активізували підготовку до відповідних заходів.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня. Після утворення так званої "ХНР" загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною", - написала Денісова.

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Водночас, з її слів, окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади.

"У селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що “зелених коридорів” більше не буде, людям заборонили залишати населений пункт", - зазначила вона.

Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки.

За даними Міноборони, на території тимчасово окупованих Херсонській та Запорізькій областях російські військові планують провести примусову мобілізацію. Метою проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях є примусова мобілізація місцевого населення, щоб відправити "мобілізованих" українців у найгарячіші точки бойових дій для штурмування позицій ЗСУ. Тобто спробувати знищити Україну руками українців.

Раніше Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ не штурмуватиме тимчасово окупований Херсон.

"Херсон брати ніхто не буде – його просто оточать, якщо треба буде, підріжуть шляхи постачання”, - уточнив він.

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