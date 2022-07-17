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Ситуація на Херсонщині: ЗСУ знищили базу окупантів на березі Чорного моря

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Ситуація на Херсонщині: ЗСУ знищили базу окупантів на березі Чорного моря

Фото: Associated Press

На Херсонщині, поблизу селища Лазурне, окупанти облаштували базу. У ніч проти 17 липня Збройні сили України знищили їхнє місце дислокації

Після попадання української артилерії в штаб і склади на березі моря почалася детонація боєприпасів.

Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поблизу Лазурного Херсонської області розташована база окупантів.

"Попередньо відомо, що там була база росіян і після сильного вибуху, скоріше за все, почалася детонація БК. Окупанти вирішили покайфувати, облаштувавши біля моря штаб, казарми і склад, але не довго", - додали в УСК.

Нагадаємо, в ОК " Південь" повідомили, що українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку.

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