Ситуація на Ізюмському напрямку: окупанти перегрупували війська та переодягались у форму ЗСУ

Ситуація на Ізюмському напрямку: окупанти перегрупували війська та переодягались у форму ЗСУ

Під Довгеньким та Старою Гнилицею ворог зазнав втрат і відступив.

Ворог здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку.

Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 квітня.

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В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх.

В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив.

Нагадаємо, високопоставлені чиновники з США заявили, що на початку розширеного наступу Росії на Донбасі, країна-агресорка не мала жодних серйозних територіальних здобутків.

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