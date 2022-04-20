Ситуація на Ізюмському напрямку: окупанти перегрупували війська та переодягались у форму ЗСУ

Під Довгеньким та Старою Гнилицею ворог зазнав втрат і відступив.
Ворог здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку.
Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 квітня.
В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх.
В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.
Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив.
Нагадаємо, високопоставлені чиновники з США заявили, що на початку розширеного наступу Росії на Донбасі, країна-агресорка не мала жодних серйозних територіальних здобутків.
Читайте також:
- У Росії залишилося лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку - бригадний генерал США
- Тиждень їздила автостопом до Бучі, щоб знайти тіло вбитого окупантами сина: історія 70-річної матері
- Путін вирішив, що битва на Сході України буде фінальною фазою - бригадний генерал США