Ситуація на Київщині: які напрямки зараз найбільш небезпечні

Ситуація на Київщині: які напрямки зараз найбільш небезпечні

Наразі ситуація в області - складна, але контрольована.

Збройні сили Росії продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки на Київщині. Через можливі авіанальоти окупантами в області - постійні тривоги.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Олексій Кулеба.

За його інформацією, станом на зараз найбільш небезпечним напрямком залишається Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, а також північ Вишгородського району.

"В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Вживаємо усіх необхідних заходів для контролю складної ситуації в області", - написав він.