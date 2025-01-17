Ситуація на кордоні на Сумщині та Чернігівщині: чи можуть росіяни піти у наступ

Зима - не найкращий час для наступальних дій, кажуть військові.

Наразі в напрямку Сумської та Чернігівської областей армія Російської Федерації не має достатнього сил для наступу.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ", полковник ЗСУ Вадим Мисник в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

"Ми спостерігаємо наявність ворожих підрозділів уздовж кордону, вони також проводять фортифікаційні роботи, укріплення, мінують територію. Однак створення угруповання ворога для проведення масштабних наступальних дій ми не вбачаємо", - повідомив речник ОТУ "Сіверськ".

Окрім того, наголошує військовий, нинішні погодні умови не сприяють веденню активних наступальних дій.

Як повідомлялося, у Мережі днями з'явилася інформація про "прорив" у Сумській області. Втім, Сили оборони тримають позиції та готові до можливих спроб проникнення російських ДРГ.

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