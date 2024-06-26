Ситуація на кордоні Сумської області: чи готуються росіяни до наступу там — ЗМІ

Окупанти все ще тримають по той бік кордону певну кількість військ.

Росія не створює наступальних угруповань у Сумській області. Там зараз фіксують загрозу диверсійно-розвідувальних дій та обстрілів прикордоння.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Генштабі ЗСУ.

"Росія не створює наступальних угруповань у Сумській області. Наразі там залишається загроза диверсійно-розвідувальних дій та обстрілів прикордоння", - йдеться у джерелі.

При цьому, за його словами, ворог продовжує тримати по той бік кордону певну кількість військ, щоб українські сили залишалися у напрузі.

Нагадаємо, на Сумщині пролунало 109 вибухів. Це інформація станом на вечір 25 червня. Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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