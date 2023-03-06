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Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але "дещо напружена" – ДПСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але "дещо напружена" – ДПСУ

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Росія не має ударного угруповання на цьому напрямку.

Ситуація біля кордону з Білоруссю залишається контрольованою. Однак через присутність на білоруській території російських військових вона, як і раніше, залишається "дещо напруженою".   

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він також зазначив, що ситуація на ділянці кордону з Росією, у межах Чернігівської, Сумської й частини Харківської областей, – під контролем.

"Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках, де ворога було відкинуто – у межах Чернігівської, Сумської і частини Харківської областей", - сказав він.

Нагадаємо, на Харківщині прикордонники вирахували позиції росіян за допомогою їхнього ж дрона.

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Дата публікації
Перегляди
1050
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