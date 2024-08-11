Ситуація на кордоні з Курщиною і запеклі атаки на Донбасі – головне зі зведення Генштабу

Найбільш активно ворог наступає на Покровському і Лиманському напрямках.

Від початку доби, 11 серпня, на фронті відбулося 65 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області.

Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Зарічне, Середина-Буда, Порозок, Вольфине, Кружок, Михайлівське, Михальчина Слобода. З РСЗВ ворог бив по Олександрівці. Також завдав авіаційних ударів по Кияниці, Юнаківці та Сімейкиному.

Також читайте Бої у Вовчанську: росіяни перегрупували штурмові загони і готуються до атак

На Харківському напрямку росіяни три рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Тихого. У Вовчанську ще триває бій.

Три рази окупанти атакували наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу Берестового та Піщаного атаки відбиті Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Новосадового та у Серебрянському лісі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 13 боєзіткнень, досі триває бій біля Макіївки.

На Сіверському напрямку противник не полишає спроби прорвати оборону українських військ. Так, поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки окупанти чотири рази намагались потіснити наші підрозділи, на даний час два боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили шість штурмових дій поблизу Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки. Два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог намагається просуватися біля Нью-Йорка, де наші захисники відбивають дві атаки, і неподалік Залізного та Дружби, де вже відбито дві штурмові дії.

Активно працює авіація агресора, зокрема, бомбардування зазнав Торецьк, на який ворог скинув КАБи, також окупанти обстріляли Диліївку некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Орлівки та Миколаївки. Сили оборони стримують натиск та відбили половину атак противника, тринадцять боїв ще тривають. Найактивніший ворог біля Желанного і Калинового. Зазнали ударів НАРами з озброєння штурмової авіації Олександропіль та Миколаївка.

Покровський напрямок на карті / Фото: Deepstatemap

Також читайте У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару: загинули троє дітей

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник один раз атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито одну штурмову дію противника в бік Водяного.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти два рази безуспішно намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по Новоандріївці та Лобковому.

На Придніпровському напрямку дві атаки загарбників не мали успіху.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині РФ обстріляла Антонівку, одна людина загинула, ще четверо поранені.

Читайте також:

ЗСУ показали, як працює бойовий робот "Хунт"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.