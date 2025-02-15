Ситуація на Краматорському напрямку: де наступав ворог та чи досяг успіху

Сьогодні, 15 лютого, росіяни наступали в бік Костянтинівки (Краматорський напрямок).Залучали корчі, броню та мопеди.

Про це пише війсковий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Мінімум 15 мопедів, декілька одиниць техніки та більшість піхоти було знищено, просування практично не досягли, подекуди зайняли сіру зону, але їх цілий день забивали скидами, вночі по стандарту пігулки від доктора "Вампіріта", - зауважив "Осман".

Раніше йшлося про те, що російські війська дедалі ближче до міста Костянтинівка Донецької області. Тому ворог може застосовувати по населеному пункту ширший спектр озброєнь.

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