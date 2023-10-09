Ситуація на Куп'янському напрямку: у ЗСУ назвали подальші плани ворога

На Лимано-Куп'янському напрямку противник акцентує свою увагу поблизу сіл Синьківки, Іванівки та Макіївки.

На Лимано-Куп’янському інтенсивність бойових зіткнень дещо знизилася через опади і погіршення погодних умов.

Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Також читайте Зеленський призначив нового командувача Сил тероборони ЗСУ: хто обійняв посаду

"У зв'язку з інтенсивними та рясними опадами, які останніми днями йдуть в смузі відповідальності Східного угруповання військ, інтенсивність бойових зіткнень на Лимано-Куп'янському напрямку знизилася. Так, не можна сказати, що вони взагалі відсутні – 11 бойових зіткнень відбулося за минулу добу. Проте інтенсивність і обстрілів, і застосування авіації впала", – сказав Євлаш.

За його словами, окупанти також зменшили активність своєї авіації на Лимано-Куп'янському напрямку.

"Якщо раніше ми говорили про 15 ударів Су-35, Су-25, то за минулу добу не відбулося жодного. Також впала інтенсивність і використання безпілотників. Двічі вони завдали ударів своїми FPV-дронами та ще один нам вдалося знищити", – зазначив речник Східного угруповання військ.

Загалом за добу росіяни 465 разів завдали ударів по позиціях ЗСУ. Під час цих бойових зіткнень вдалося ліквідувати 150 окупантів вбитими та пораненими та ще 4 взяти в полон.

Що планують окупанти

Противник зараз акцентує свою увагу поблизу сіл Синьківки, Іванівки та Макіївки (не плутати з містом Макіївка поблизу Донецька).

Синьківка на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Села Іванівка та Макіївка на карті / Фото: Deepstatemap

Намагається перекидати туди свої штурмові загони, Шторм-Z, різні стрілецькі батальйони і танкові підрозділи. Проте успіхів вони не мають.

"Залишилося ще декілька тижнів до остаточного осіннього бездоріжжя, до цього часу росіяни намагатимуться інтенсифікувати свої дії, щоб досягти якихось успіхів. Зараз противник акцентує увагу саме на використання артилерії", – підсумував Євлаш.

Раніше депутат Харківської міськради Олег Абрамичев заявив, що РФ може знову атакувати Куп'янськ.

Читайте також: