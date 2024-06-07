Ситуація на Куп'янському напрямку: військовий розповів про плани росіян

Військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович розповів, що захисники України тримають оборону на Куп'янському напрямку і не дають ворогу втілити плани.

Про це пише "Еспресо".

Військовий зазначив, що на Куп'янському напрямку, у смузі відповідальності 77-ї окремої аеромобільної бригади в районі Стельмахівки ворог вже другий місяць постійно штурмує українські позиції.

"Противник певний час накопичує сили, а поки накопичуються сили, то він зменшує штурми. Тобто більше працює малими групами, піхотою, менше використовує бронетехніку. Як тільки росіяни накопичили ресурсів, то вони направляють всі ці ресурси на штурм. Це може 8-10 одиниць техніки, яка одночасно йде на наші позиції, з використанням десанту і танків", – розповів Віктор Петрович.

Військовий також пояснив, чого хоче добитися ворог на Куп'янському напрямку.

"Росіяни хочуть створити на нашому напрямку серйозну больову точку, куди треба заводити підкріплення та додаткові ресурси, щоб втримати фронт. Але наші військовослужбовці не дають ворогу втілити його план, відбиваючи усі атаки", – наголосив Віктор Петрович.

Нагадаємо, на одному з напрямків ЗСУ активно нищать окупантів. На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки.

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