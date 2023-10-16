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Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась - Сирський

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась - Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський / Фото: Military Media Center

Ворог хоче прорвати оборону ЗСУ та знову захопити українські території.

Російські окупанти поновили спроби штурму на Лимано-Куп'янському напрямку, ворог суттєво активізував сили.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

"Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Ворог хоче прорвати нашу оборону та знову захопити наші території. Але завдяки діям наших підрозділів ворогу виконати свої плани не вдасться", - написав він.

Нагадаємо, Сили оборони досягли нових успіхів на Бахмутському напрямку. Російська армія зазнала суттєвих втрат.

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Дата публікації
Перегляди
3543
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