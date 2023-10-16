Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась - Сирський

Ворог хоче прорвати оборону ЗСУ та знову захопити українські території.

Російські окупанти поновили спроби штурму на Лимано-Куп'янському напрямку, ворог суттєво активізував сили.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

"Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Ворог хоче прорвати нашу оборону та знову захопити наші території. Але завдяки діям наших підрозділів ворогу виконати свої плани не вдасться", - написав він.

Нагадаємо, Сили оборони досягли нових успіхів на Бахмутському напрямку. Російська армія зазнала суттєвих втрат.

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