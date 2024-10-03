Ситуація на Курщині змінилася: полковник СБУ Костенко розповів, що там відбувається

В Курській області триває маневрова війна, проте ЗСУ зберігають ініціативу на деяких напрямках.

Про це сказав народний депутат, секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі "Еспресо" 3 жовтня.

"Звичайно, обстановка на Курщині змінилася, порівнюючи з тим, як ми туди заходили. Зараз противник підтягнув доволі таки серйозні свої сили, у нього вже там понад 40 тис. особового складу", - повідомив полковник СБУ.

За його словами, спершу у Курській області був дефіцит сил армії РФ, тому бійці ЗСУ могли просуватися, залишаючи противника у себе за спиною. Але зараз ситуація на Курщині складніша, адже російські війська, крім того, що утримують оборону, на деяких напрямках намагаються відвойовувати території.

"Йде маневрова війна, там навіть нема суцільних ліній оборони. І ми, і противник робимо спроби створити ситуацію, коли хтось завдяки кращому маневру опиниться у виграшній ситуації", - зазначив він.

За його словами, у напрямку річки Сейм ворог намагається утримувати свої війська, укладає понтонні переправи, які українські війська розбивають.

"Ми намагаємося російських вояк відрізати від наступу на Любимівку. Сказати, що у когось є на 100% перевага, не можна. У нас нема вже такої активності у наступі, яка була на початку. Але ініціативу на деяких напрямках ми ще зберігаємо", - зауважив Роман Костенко.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ розповіли про початок бойових дій та яка ситуація на Курщині зараз.

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