Ситуація на Курському напрямку погіршилася: військовий ЗСУ вказав на важливу проблему

На сьогодні залишилося лише декілька маршрутів заїзду та виїзду на Курщину.

На території Курської області РФ, де триває спецоперація Сил оборони України, ворог почав застосовувати різного роду FPV-дрони для контролю шляхів постачання українських підрозділів. Виникають проблеми з підвезенням боєприпасів та провізії, евакуацією поранених, підвезенням підкріплення.

Про це написав у мережі Х військовослужбовець Сергій Карякін з позивним “Східний”.

За його словами, від лютого ворог контролює логістику СОУ не тільки на території Курської області, а й на прикордонні Сумської області.

“Екіпажі ворога працюють злагоджено та професійно. Літають групами FPV на невеликій відстані один від одного, добре координуючи між собою. Часто використовують тактику "засідок" з посадженим на землю дроном в режимі очікування”, - розповів він.

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Артем Карякін стверджує, що на сьогодні залишилося лише декілька маршрутів заїзду та виїзду на Курщину.

“Деякі ділянки доріг повністю чи частково заблоковані нашою ураженою технікою. Логістику, якщо не назвати мертвою, то ледь живою точно можна. Виникають проблеми з підвезенням боєприпасів та провізії, евакуацією поранених, підвезенням додаткового о/с, не кажучи вже про ротації. Поранені можуть чекати на евакуацію по кілька днів, якщо транспорт взагалі доїде. Вже знаємо про випадки вимушених "ротацій" пішки”, - написав він.

Окрім того, за словами військового, труднощів додають погодні умови, за яких “дорога життя” поступово перетворюється на абсолютне болото.

При цьому Артем Карякін зазначив, що ворог докладає серйозних зусиль для прориву на КПВВ “Суджа” через український кордон, наступаючи від Свердликова, а також від Мелового до Олешні, щоб взяти на повний вогневий контроль “дорогу життя” СОУ.

“Колосальні втрати російської піхоти нівелюються залученням величезної кількості безпілотників, а некроз логістики з часом призводить до втрат наших позицій. Втім, це було лише питання часу, надто вузька зона нашого контролю буквально з парочкою доріг, що з'єднують її з тилом - цього було мало від початку”, - зазначив він.

Військовий запевняє, що цим повідомленням не розганяє “зраду” і не створює паніку, зауваживши, що командування знає про складну ситуацію і вживає часткових заходів, яких, на жаль, поки що недостатньо.

Нагадаємо, ЗСУ здійснили нову серію механізованих атак в Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за російську лінію оборони на південний схід від Суджі.

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