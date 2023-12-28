Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку: експерт вказав, де найбільша небезпека

На думку Коваленка, загроза для Лиманського напрямку є меншою, ніж для Куп'янська.

Російські окупанти зосередили свої зусилля на Куп'янському напрямку ще з кінця травня цього року. Вони намагаються вийти до річки Оскіл і захопити місто Куп'янськ. Для останнього їм потрібно взяти село Синьківка, яке ворог атакує вже десь пів року.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає "Еспресо".

Він звернув увагу, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку діють дві групи військ РФ:

це група військ "Захід" на Куп'янському напрямку,

група військ "Центр", яка діє з Кремінної в напрямку Лимана й Борової.

"Найбільш боєздатна з них – група військ "Захід". Вони не змінювали й не послаблювали свій склад, у той час, як група військ "Центр" саме це й робила. Тому, що найбільш боєздатні бригади були передислоковані під Авдіївку", – пояснив Коваленко.

За інформаією експерта, наразі на Лиманському напрямку діє найменш боєздатна 25-та загальновійськова армія РФ. Тому, на думку Коваленка, загроза для Лиманського напрямку є меншою, ніж для Куп'янська.

"На Куп'янську продовжує діяти група військ "Захід", і для них основною перепоною є маленьке село Синьківка. Це село росіяни намагаються окупувати вже пів року", – нагадав він.