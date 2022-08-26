Ситуація на Луганщині: окупанти посилюють роботу ФСБ та платять батькам гроші, аби діти ходили до школи

Підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі ворога – лінія фронту майже завмерла, але для наступу нам необхідно ще.

Проблеми з примусовою мобілізацією набирають обертів. Росія була вимушена посилити діяльність ФСБ на окупованих територіях, бо підтримка війни зменшується – люди не йдуть воювати.

Про це 26 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Підтримка Заходу скоротила різницю в артилерійській перевазі росіян – лінія фронту майже завмерла. Майже два місяці ворог без значних перемог. Так, за минулу ніч противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети.

Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога було неодноразово відбито з чотирьох напрямків, наголосив Гайдай.

Він також додав, що на окупованих територіях росіяни платять за відвідування до школи. Щоправда, ці гроші можна отримати лише, якщо відправити дитину до школи до 15 вересня. Пізніше – навчаєшся вже безоплатно, як і в усьому світі.

"Росіянам байдуже, чи повернуться люди в рідні міста пізніше, бо знають, що нічого до зими не відремонтують і на новий приплив людей розраховувати не варто. Однак й із тих, хто залишився, не всі бажають навчатися за програмою ворога. Але 10 тисяч рублів при відсутності роботи відіграють свою роль. Ці гроші – багатофункціональні. Вони ще стимулюють населення відвідати псевдореферендум, військовим – виявити батьків, яких можна мобілізувати. А також не слід забувати, що одинадцятикласники невдовзі стануть призовного віку", - зазначив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 184-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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