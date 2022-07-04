Ситуація на Луганщині: окупанти захопили Золотарівку і закріпилися у Лисичанську

Ситуація на Луганщині: окупанти захопили Золотарівку і закріпилися у Лисичанську

Російські загарбники практично знищили Лисичанськ.

Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини.

Про це повідомив голова ОВА Луганської області Сергій Гайдай.

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"Окупанти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм і форсувати річку Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни таки захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка.Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро. Ця навала руйнувала місто та вбивала людей. Багато поранених місцевих жителів ми вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська", - написав він.

Фото: Сергій Гайдай

Раніше Генштаб повідомив, що після запеклих боїв проти російських збройних формувань підрозділи ЗСУ залишили місто Лисичанськ Луганської області. Військові наголосили, що для ефективного протистояння РФ вони потребують відповідної зброї.

Цілодобово нищать Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, поразки в Тошківці! Сергій Гайдай в ТСН

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