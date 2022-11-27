Ситуація на Луганщині складна, ЗСУ цілодобово відбивають атаки росіян поблизу Білогорівки - Гайдай

Ситуація у зоні бойових дій в Луганській області надзвичайно складна. Окупанти не можуть просунутись у напрямку звільненої Білогорівки. Свої атаки росіяни здійснюються за принципом: обстріли - наступи.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що українські військові цілодобово відбивають атаки російських окупантів поблизу Білогорівки на Донецькому напрямку. Також бої тривають на Харківського напрямку: на лінії Сватово - Кремінна.

Гайдай каже, що у Білогорівці вже немає жодного вцілілого будинку. У Макіївці також обстріляні всі будинки, але проживати в них не можна.

У Невському половина будинків зруйнована повністю, друга половинна - обстріляна. Наразі там мешкає близько 150 людей. Охочих евакуюватися вкрай мало, наголосив Гайдай.

"Маємо подбати про нормальну зимовку людей. Вже цим займаємося. Чекаємо, коли лінія фронту посунеться хоча б на чотири десятки кілометрів - це означатиме, що "Гради" людей не дістануть", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, британські розвідники повідомляють, що у Донецькій області у районі Павлівки та Вугледара продовжуються інтенсивні бої. Україна та агресорка Росія зосередили на цій ділянці фронту значні сили. Втім, тут російська морська піхота зазнала великих втрат.

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