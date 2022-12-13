Ситуація на Луганщині – важка: окупанти атакують у районі Білогорівки

На Луганщині ЗСУ відбивають атаки російських окупантів у районі Білогорівки та успішно просуваються в напрямку Сватового-Кремінної.

Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 13 грудня.

"Ситуація залишається стабільно важкою і контрольованою нашими Силами оборони. В нас на Білогорівці постійно Сили оборони відбивають атаки щоденно і навіть цілодобово, тому що їх постійно обстрілюють там з різного озброєння. І постійно намагаються російські окупаційні війська прорвати там оборону і захопити територію населеного пункту Білогорівка", – повідомив очільник області.

"Щодо напрямку Сватове-Кремінна, там ситуація кардинально відрізняється. Тому що там успіх мають якраз наші військові", – зазначив Гайдай.

Він також розповів, що загарбники закрили на в’їзд та виїзд деякі прифронтові населені пункти Луганщини. Противник глушить там зв’язок та Інтернет.

За даними голови ОВА, окупанти масово заселяються в помешкання цивільних у селах біля лінії фронту. А подекуди росіяни повністю повиганяли мирних жителів з населених пунктів.

Нагадаємо, дані на свіжій мапі бойових дій від британської розвідки свідчать, що окупанти атакують позиції ЗСУв районі Сватового та Кремінної, а також у районі Бахмута на Донеччині.

За оцінками військового експерта Романа Світана, російські війська не зможуть обороняти північ Луганщини і змушені будуть зимувати на Донбасі в кордонах до 24 лютого.

За прогнозами Гайдая, до Нового року українські війська звільнять Сватове або Кремінну, а всю Луганщину вдасться деокупувати 2023 року. Але це буде нелегко.

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