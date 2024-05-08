Ситуація на Луганщині: військовий розповів, чи є загроза наступу РФ

У напрямку Кремінної ворог намагається відновити своє тактичне положення, але наразі знаходиться в невигідній позиції.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив офіцер 12-ї бригади НГУ "Азов" Богдан Равліковський на позивний "Равлик".

"На даному напрямку [район Кремінної, – ред.] 12-та бригада спеціального призначення трішки за останні тижні покращила своє тактичне становище. Зараз займаємося інженерним обладнанням. Є мінімальні спроби противника відновити своє тактичне положення, бо вони зараз в не дуже вигідному становищі, але ми успішно відбиваємо ці атаки", – розповів військовий.

Равліковський додав, що активні наступальні дії на цій ділянці фронту скоріш за все відновляться після святкування 9 травня у РФ.

"Переміщення ворожих колон ми відмічаємо завжди, але зараз, я так зрозумів, що трохи з технікою в них прищухло, тому що Російська Федерація готується до псевдопараду "перемоги". Тому очікуємо після 10-го числа відновлення наступальних дій по нашій лінії відповідальності", – зазначив офіцер НГУ.

Нагадаємо, ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Водночас окупанти витіснили українських військових з позицій на південь від Діброви (на південний захід від Кремінної).

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