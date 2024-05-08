Ситуація на Луганщині: військовий розповів, чи є загроза наступу РФ

Українські захисники очікують відновлення активних наступальних дій ворога після святкування в Росії 9 травня.
У напрямку Кремінної ворог намагається відновити своє тактичне положення, але наразі знаходиться в невигідній позиції.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив офіцер 12-ї бригади НГУ "Азов" Богдан Равліковський на позивний "Равлик".
"На даному напрямку [район Кремінної, – ред.] 12-та бригада спеціального призначення трішки за останні тижні покращила своє тактичне становище. Зараз займаємося інженерним обладнанням. Є мінімальні спроби противника відновити своє тактичне положення, бо вони зараз в не дуже вигідному становищі, але ми успішно відбиваємо ці атаки", – розповів військовий.
Равліковський додав, що активні наступальні дії на цій ділянці фронту скоріш за все відновляться після святкування 9 травня у РФ.
"Переміщення ворожих колон ми відмічаємо завжди, але зараз, я так зрозумів, що трохи з технікою в них прищухло, тому що Російська Федерація готується до псевдопараду "перемоги". Тому очікуємо після 10-го числа відновлення наступальних дій по нашій лінії відповідальності", – зазначив офіцер НГУ.
Нагадаємо, ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної. Водночас окупанти витіснили українських військових з позицій на південь від Діброви (на південний захід від Кремінної).
Читайте також:
- Залягти на дно під Луганськом: чому найманці з Непалу масово дезертують з армії РФ
- “Поля — це кладовища техніки та людей”: військові розповіли про важку ситуацію в напрямку Кремінної
- “Вдарять під час свого “побєдобєсія”: Жданов попередив про масований ракетний удар по Україні