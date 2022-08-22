Ситуація на Луганщині: ЗСУ відбили п'ять масованих атак ворога ще на шістьох напрямках тривають бої

Противник не полишає спроб знайти слабкі ланцюги в лінії оборони українських захисників та продовжує обстріл населених пунктів.

Про це 22 серпня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, лише за минулу ніч росіяни завдали сім ракетних ударів, 11 разів обстрілювали позиції наших військових зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, п'ять разів намагалися організувати танкові наступи.

Також упродовж 21 серпня було відбито п'ять масованих атак противника, ще за шістьма напрямками бої продовжуються, наголосив Гайдай.

Крім того, росіяни продовжують вдаватися до терористичних методів ведення війни, здійснюючи удари по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. Лише за минулу добу авіаудари зафіксовані поблизу трьох населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини, додав, очільник ОВА.

Також читайте ЗСУ відбили штурм окупантів на 5 ділянках на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 180-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: