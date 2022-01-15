Ситуація на передовій: минулої доби бойовики двічі відкривали вогонь у бік позицій ООС

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Упродовж минулої доби, 14 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це у ранковому зведенні 15 січня повідомив пресцентр операції Об'єднаних сил.
Так, поблизу Водяного російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Причепилівки противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку 15 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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