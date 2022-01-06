Ситуація на передовій: за минулу добу бойовики чотири рази порушували "тишу" на Донбасі

Ситуація на передовій: за минулу добу бойовики чотири рази порушували "тишу" на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 5 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

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Про це 6 січня у ранковому зведенні повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, у напрямку Авдіївки ворог відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Шумів противник обстрілював позиції українських військ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Майорська російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку 6 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, 1 січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Крім того, загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.

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