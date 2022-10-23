Ситуація на південнобузькому напрямку фронту "напружена та складна" - ЗСУ

Станом на 13:00 22 жовтня ситуація на південнобузькому напрямку фронту - напружена та складна. Однак вона впевнено контролюється українськими Силами оборони. Війська РФ продовжують вести оборонні дії та намагаються утримати зайняті рубежі.

Про це йдеться в зведенні Оперативного командування "Південь" Збройних сил України.

Протягом ночі ворог наносив вогневе ураження українським військам із застосуванням авіації, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Обстрілів зазнали також територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Берисласького районів.

Для уточнення положення військ ЗСУ та корегування вогню артилерії відмічено польоти безпілотних повітряних шпигунів вздовж лінії зіткнення на стику Херсонщини та Миколаївщини.

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У ніч проти 23 жовтня південь країни РФ масовано атакувала ударними дронами типу "Shahed-136". Силами та засобами оборони було знищено 14 баражуючих боєприпасів над Миколаївською областю, ще один - над Нікопольським районом Дніпропетровської області.

Три російські дрони пошкодили об’єкт критичної інфраструктури в Миколаївському районі.

Зенітними керованими ракетами системи С-300 РФ завдала удару по житловим кварталам Миколаєва та Галицинівській громаді області. Ракети влучили в багатоквартирні будинки обласного центру, пошкоджено теплотрасу. Поранень дістали п’ятеро мешканців будинків. Також зруйновано складську будівлю приватного підприємства. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Постраждали цивільні співробітники.

У Марганецькій громаді Нікопольщини вночі тривав обстріл з реактивних систем залпового вогню "Ураган" та артилерійських систем 152-го калібру. Люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.

Вранці, застосувавши ті ж самі "Урагани", російські війська атакували Нікополь. У результаті було поранено шість мирних мешканців міста. Понівечено житлові будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.

Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом ночі завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати противника уточнюються.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії високоточних крилатих ракет із сумарним залпом – 24 "Калібри". Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 10 кораблів та катерів, у тому числі два великих десантних кораблі. Усі вони продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються ізолювати Херсон, залишивши місто без зв’язку, теле- та радіомовлення, щоб перешкодити місцевим передавати інформацією Збройним Силам України. Херсонців просять за можливості виїхати на підконтрольну Києву територію.

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