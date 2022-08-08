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Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється силами оборони

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Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється силами оборони

Фото: Associated Press

Протягом бойового дня здійснював авіаційні атаки штурмовою та армійською авіацією по українських позиціях.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється силами оборони.
  • Ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування українських військ та утриманні власних рубежів оборони. Намагається проводити розвідку за допомогою БпЛА, продовжує обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.
  • Протягом бойового дня здійснював авіаційні атаки штурмовою та армійською авіацією по українських позиціях. Українських втрат не допущено.
  • Важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Миколаїв. Снаряди впали в Корабельному районі. Людських втрат нема.
  • Знов «Градами» з лівого берега обстріляно Нікопольський район. Пошкоджено помпову станцію та десять дачних будинків. Без людських втрат.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
187
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