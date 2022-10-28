Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони: деталі

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 27.10.2022
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони.
Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні оборонних дій. Змін у стані, складі та дислокації ворожих сил не відмічено.
Окупанти продовжують наносити вогневе ураження по позиціях українських підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
Нагадаємо, що раніше українці "відмінусували" ворожі літак, гелікоптер, танк і два склади з боєприпасами.
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