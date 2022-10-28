Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони: деталі

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 27.10.2022

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони.

Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні оборонних дій. Змін у стані, складі та дислокації ворожих сил не відмічено.

Окупанти продовжують наносити вогневе ураження по позиціях українських підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

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Нагадаємо, що раніше українці "відмінусували" ворожі літак, гелікоптер, танк і два склади з боєприпасами.

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