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Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони: деталі

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Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони: деталі

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 27.10.2022

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони.

Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні оборонних дій. Змін у стані, складі та дислокації ворожих сил не відмічено.

Окупанти продовжують наносити вогневе ураження по позиціях українських підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Нагадаємо, що раніше українці "відмінусували" ворожі літак, гелікоптер, танк і два склади з боєприпасами

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Дата публікації
Перегляди
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