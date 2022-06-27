Ситуація на півдні: РФ утримує два носії ракет "Калібр" для атак по Україні

Ситуація на півдні: РФ утримує два носії ракет "Калібр" для атак по Україні

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій українських військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 червня.

У Генштабі не виключають, що росіяни підуть на штурм на окремих напрямках, аби вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Раніше у Генштабі розповіли, що росіяни з артилерії обстріляли Сумщину.

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