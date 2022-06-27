Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ситуація на півдні: РФ утримує два носії ракет "Калібр" для атак по Україні

Дата публікації
Перегляди
371
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація на півдні: РФ утримує два носії ракет "Калібр" для атак по Україні

Фото: скриншот з відео

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку агресор продовжував обстріли позицій українських військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 27 червня.

У Генштабі не виключають, що росіяни підуть на штурм на окремих напрямках, аби вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Раніше у Генштабі розповіли, що росіяни з артилерії обстріляли Сумщину.

Читайте також:

Пекло в Кременчуці: ракети вдарили в ТРЦ - під завалами можуть бути сотні людей

Пекло в Кременчуці: ракети вдарили в ТРЦ - під завалами можуть бути сотні людей

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація