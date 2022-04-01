Ситуація на Півдні та Донбасі залишається вкрай складною — Зеленський

Ситуація на Півдні та Донбасі залишається вкрай складною — Зеленський

На Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів.

Ситуація на Південному напрямку та на Донбасі залишається вкрай складною.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму зверненні увечері 31 березня.

"Загарбники направляють свій хворий креатив на тимчасово окуповані райони Херсонської області. Намагаються організувати там якісь свої незрозумілі структури, намагаються придумати, як закріпити там свою присутність", — зазначив глава держави.

Зеленський переконаний, що для окупантів такі дії є безперспективними. Адже що більше вони будуть проявляти в регіоні свою активність, то серйознішими в підсумку будуть втрати самих росіян.

"Бо хто ж іще заплатить за окупацію чужої землі?", — каже президент.

Також на Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів. Зеленський запевнив, що українці будуть захищатися і робити все можливе, аби зупинити окупантів.

"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог" - звернення Зеленського за підсумками 36-го дня війни

Нагадаємо, що Володимир Зеленський порівняв російських окупантів із потойбічними потворами.

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