Ситуація на півдні України: окупанти б’ють ракетами та готуються вийти до меж Херсонської області

Ситуація на півдні України: окупанти б’ють ракетами та готуються вийти до меж Херсонської області

Російські військові намагаються вести оборону на тимчасово зайнятих рубежах Херсонської та Миколаївської областей, та, ймовірно, готуються до виходу на адміністративні межі Херсонської області.

Водночас у Чорноморській операційній зоні та в Одеському регіоні продовжує перебувати корабельна група російського флоту. Тож зберігається загроза ракетних ударів по всій території України.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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"Обстановка в зоні відповідальності сил охорони та оборони півдня України стабільно напружена. На Херсонщині і Миколаївщині противник продовжує оборонні дії на зайнятому рубежі, підтягує та переформатовує сили, імовірно готуючись до виходу до адмінмеж Херсонської області", – йдеться в повідомленні.

Населені пункти, які перебувають під контролем росіян, окупанти покривають артилерійсько-мінометними обстрілами. Так загарбники чинять вогневий та психологічний тиск на цивільних, залякуючи та схиляючи до сприйняття окупаційної влади. Також окупанти продовжують вести пропаганду "референдуму" та створення псевдореспубліки.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по Миколаєву. Так, о 5:00 ворожий боєприпас влучив у житловий багатоквартирний будинок. Внаслідок вибуху пошкоджено тролейбусну лінію електропередач, зруйновано заклад громадського харчування, пошкоджено продуктовий магазин та офіс приватного підприємця.

Проте українські ракетно-артилерійські підрозділи вночі вразили 13 цілей противника. У районі Олександрівки знищено ворожий танк Т-72 та дві БМП. Окрім того, знищено 15 окупантів.

Нагадаємо, раніше також радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони області.

Волонтер, який виїхав з окупованого Херсона, розповів про ситуацію в місті

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