Ситуація на півдні: українська артилерія влучила у понад 100 цілей окупантів

Ситуація на півдні: українська артилерія влучила у понад 100 цілей окупантів

Українські захисники на півдні знищили 60 окупантів та 16 одиниць військової техніки ворога.

Російські окупанти не припиняють спроби відновити контроль над Олександрівкою у Херсонській області, але безуспішно.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" про ситуацію в регіоні за минулу добу, 17 квітня.

Українські захисники знищили розвідгрупу окупантів. Натомість ворог протягом доби здійснив понад 30 обстрілів українських позицій.

Артилерія та інші підрозділи угрупування українських військ завдали ураження понад ста цілей противника в зоні зіткнення.

Загальні втрати загарбників склали:

60 окупантів ;

; 16 одиниць військової техніки, серед яких: 3 танки, 4 реактивних системи залпового вогню, 7 броньованих машин піхоти та десанту і інша автотехніка.

Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує ведення розвідки, а також психологічний і стратегічний тиск загрозами ракетних ударів.

На Одещині СБУ нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на країну-агресорку, і затримала трьох її агентів. Вони збирали розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти.

Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники знищили літак, три вертольоти та безпілотник окупантів.

Читайте також: