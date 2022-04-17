Ситуація на півдні: ЗСУ знищили 36 окупантів і багато ворожої техніки, зокрема "Гради"

Ситуація на півдні: ЗСУ знищили 36 окупантів і багато ворожої техніки, зокрема "Гради"

Своєю чергою росіяни завдали ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню по Миколаївщині.

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти півдня України артилерійським вогнем та ракетами.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь" про ситуацію в регіоні.

Протягом минулої доби по Миколаївщині росіяни завдали ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню. Була пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.

На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.

Окупати продовжують тиснути психологічно, поширюючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас продовжується залякування та терор цивільного населення.

За минулу добу на півдні українські військові знищили:

36 окупантів,

13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки (САУ) та 2 реактивні системи залпового вогню "Град".

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні.

Нагадаємо, що за добу Повітряні сили знищили літак, гелікоптер, БпЛА та збили шість крилатих ракет.

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