Ситуація на Харківщині: Зеленський заявив про одну з потреб для підготовки до бою

Після того, як російські війська перетнули кордон і почали вторгнення на Харківщині, ситуацію на північному сході країни вдалося контролювати. Водночас потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в межах нової мобілізаційної операції.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters.

Він сказав, що світ не повинен забувати, що Росія активно тисне на сході.

"Збройні сили України вже розтягнуті на лінії фронту протяжністю понад 1000 км, але потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в рамках нової мобілізаційної операції", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Росія на фронті переважає чисельністю та озброєнням, наступаючи на північному сході та сході України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв’ю Reuters в Києві в понеділок, 20 травня. Він також зазначив, що США чинили опір закликам України використати свої ракети проти міжнародно визнаної російської території на тлі занепокоєння Заходу щодо ризику ескалації.

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