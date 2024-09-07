Ситуація на Покровському напрямку погіршилась: чого зараз не вистачає військовим

Захист Покровська та взагалі Донецького напрямку значною мірою залежить від забезпеченості підрозділів дронами різного призначення. І останнім часом ситуація із забезпеченням необхідними засобами погіршилась.

Про це розповів боєць підрозділу аеророзвідки 59-ї ОМПБр Олександр Карпюк.

На фронті потрібні дрони

Військовий зазначив, раніше можливості підрозділу виконувати оборонні та штурмові задачі залежали насамперед від кількості людей. На чисельності особового складу формувалась стратегія наступу чи оборони. Але в умовах сьогоднішньої війни "все не так очевидно".

"Пара екіпажів гарних фпвішников, за підтримки каруселі "мавіків" (зі скидами та без) та крил, може "розкласти" взвод на штурмі. Якщо в них будуть ці "мавікі" та FPV", – зауважив він.

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За словами Карпюка, через велику активність бойових дій на Донецькому напрямку потреба у безпілотниках збільшилась, але того, що дають держава та волонтери, на всіх не вистачає. Він додав, що коли почались штурми Авдіївки, була можливість використовувати FPV-дрони для знищення навіть поодиноких окупантів.

"Якщо була рухома ціль – ми її знищували. Якщо рухомої не було – наносили ураження по стаціонарній. І здебільшого весь робочий день ми били рухомі цілі. Транспорт, окупантів, броню – все. Ми зробили з Пісок дорогу смерті у свій час, бо в нас було чим", – розповів військовий.

Він додав, що зараз все складніше. І бійцям доводиться "фільтрувати" цілі через дефіцит дронів і застосовувати наявні засоби проти більш значних цілей, ніж поодинокі солдати ворога. Водночас засоби РЕБ ворога еволюціонують, тому для успішного застосування дронів необхідні постійні їх зміни та доналаштування, а також збільшення кількості дронів, які мають функцію захоплення цілі.

Скільки грошей потрібно на дрони

На думку Карпюка, саме такі вдосконалені дрони можуть змінити розклад сил на Донецькому напрямку. А для їх придбання за приблизними підрахунками потрібно до 30 млн доларів, що "не є дуже великою сумою в бухгалтерії війни".

"В моєму підрозділі [аеророзвідки – ред.] зʼявилась пропозиція, щоб хтось з "великих людей" сформував щось типу фонду підтримки, який зможе закумулювати 10-20-30 млн доларів, які були б направлені виключно на закупку "мавіків", FPV та антен наземних станцій", – розповів військовий.

Він зазначив, що такий фонд дозволив би значно пришвидшити процес пошуку, закупівлі та постачання дронів на фронт, що є вкрай важливим через наближення зими.

Зима збільшить потребу у дронах

Карпюк пояснив, що зима – "це не час крил", адже погіршення погоди і як наслідок видимості, робить розвідувальні дрони головним засобом, що забезпечує оперативну обізнаність на полі бою.

"Хмарність на висоті 100-200 метрів не дасть можливості літати великим крилам. Ми сильно втратимо в оперативній обізнаності, наявність мавіка та фпвішки на підльоті буде вирішувати результат бою", – наголосив військовий.

Він пояснив, якщо війська не отримають достатньої кількості необхідних засобів до початку зими, Покровськ доведеться здати, а Слов'янськ буде наступним.

"Треба вже чесно визнати що ми не витягуємо цей напрям. Нам потрібно більше грошей на це та більше засобів. А завтра їх треба буде більше в рази, бо погодні умови погіршаться, втрати "мавіків" зростуть", – підкреслив Карпюк.

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За його підрахунками 30 мільйонів доларів вистачить приблизно на 3000 розвідувальних дронів та 17 тисяч FPV-дронів, денних та нічних. Саме у нічних дронах, обладнаних тепловізійними камерами, зросте потреба у холодну пору року, адже світловий день зменшиться, а погодні умови та видимість погіршаться. І розміщувати замовлення на необхідні безпілотники потрібно вже зараз, щоб встигнути отримати їх до початку зими.

"Така кількість дронів може стати game changer на Донецькому напрямку. Сума [30 млн доларів – ред.] не є захмарною для держави чи топових спонсорів. А з урахуванням того, яку перевагу завдяки цим засобами отримає ЗСУ — про це і казати нема чого. Тому залишилось тільки найти людей, які зможуть швидко запустити такий проєкт", – зазначив військовий.

Він ще раз підкреслив, що без цих дронів "зима буде набагато складнішою", а через декілька місяців розв'язувати цю проблему буде вже запізно.

Нагадаємо, Зеленський відзначив, що непроста ситуація на Покровському напрямку, де проводять штурмові дії російські окупанти, упродовж останніх днів стала покращуватись завдяки діям українських воїнів.

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