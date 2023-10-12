Ситуація на сході: наші дії навколо Бахмута, наступ росіян біля Авдіївки та Куп'янська

10 жовтня був одним із найважчих днів для українських військ в Авдіївці. Так, російські окупанти зробили спробу атакувати кількома колонами і десантом. Повідомлялося, що ЗС РФ втратили колосальну кількість техніки і живої сили. Окупанти рухалися колонами одразу з декількох населених пунктів.

ТСН.ua - про те, що відбувається на гарячих напрямках сходу.

Битва за Авдіївку

Авдіївка – передмістя окупованого Донецька, яке українська армія тримає уже 9 років – перебувала під потужними ударами з повітря. За повідомленням очільника Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, один літак на напрямку був збитий – вочевидь, це Су-25, який фігурує у зведенні Генштабу за добу.

Віталій Барабаш повідомив, що на території міста, де майже два роки тривають бойові дії, досі перебуває 1600 цивільних. Особливо потужно росіяни атакують з півночі — тут стались стрілецькі бої. Також для ударів по місту застосували РСЗВ "Град" та ствольної артилерії.

Які сили є у Росії на Авдіївському напрямку

Зі слів експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, Росія останнім часом перекидала сюди сили з Луганської області (частину 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії). Раніше в районі Авдіївки діяли так звані 1-й і 2-й армійські корпуси "ДНР" і "ЛНР", тобто мобілізовані з Донецька і Луганська.

"Регулярів було не так багато, а наразі там був сконцентрований кулак з регулярних підрозділів", – зазначає він.

Росія також дуже піарила участь у атаці підрозділів "Шторм-Z", в яких воюють російські засуджені.

"Вони виконують свою функцію м'яса, але для прориву використовувались повноцінні підрозділи", – пояснює Олександр Коваленко.

10 жовтня російські війська значно активізувалися під Авдіївкою / Фото: Associated Press

Росіяни пішли у потужний наступ під Авдіївкою. Військовий кореспондент Юрій Бутусов аналізує ситуацію, що складається, і пояснює важливість того, що відбувається, попереджаючи про жорстокі бої на цьому напрямку.

"Битва за Авдіївку буде більше запеклою, ніж битва за Вугледар взимку. Наявність щільної забудови Донецька та Ясинуватої сприяє прихованим діям, розгортанню серед житлових районів артилерії, прихованим діям бронетехніки. Росія зосередила значні сили авіації, яка використовує високоточну зброю, велику кількість снарядів, які могли отримати від Північної Кореї та Ірану, - пише він.

РФ за допомогою піхоти хоче домогтися хоч якогось успіху

Авангард російського угруповання, яке наступає на Авдіївку, 11 жовтня зміг дістатися до села Сєверне. На околицях населеного пункту було помічено одну одиницю військової техніки та колону піхоти ворога. Про це повідомили на Telegram-каналі моніторингової спільноти DeepState.

"Судячи з кадрів, наявних у відкритому доступі, щонайменше 1 ОВТ ворога доїхала до околиць села. Також у цьому районі фіксується колона піхоти. Подальша доля обох — невідома", — йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що за такої кількості залученої техніки та особового складу ворог у будь-якому разі матиме певні просування. Наразі ЗС РФ коштом переваги в живій силі намагаються досягти бодай якогось стратегічного успіху, однак поки що підстав для цього немає.

"Уже можна оцінити масштаб втрат техніки за ці два дні. Хоча це тільки частина", — зазначили аналітики, заявивши, що поки що незрозуміло, що відбувається біля села Первомайське.

У DeepState заявили, що битва за Авдіївку триває.

Фото: Deepstatemap

ЗС РФ вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі

Російські війська вчаться використовувати нові тактики пд час наступальних дій на Донбасі. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 11 жовтня йдеться про те, що, за повідомленнями пропагандистів, ЗС РФ під час наступу на Авдіївку приділяють велику увагу контрбатарейній боротьбі, а також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою і демонструють чітку взаємодію між командуванням, розвідкою і штурмовими групами.

За словами аналітиків, більша частина російських військ біля Авдіївки, найімовірніше, є підрозділами 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", які контролюються 8-ю російською загальновійськовою армією ЗС РФ. Ці підрозділи страждають від серйозних проблем із дисципліною, а також від поганої підготовки.

Експерти припустили, що повідомлення про вищу ефективність підрозділів "ДНР" свідчать про те, що ЗС РФ покращили їхню інтеграцію і зробили висновки з попередніх безрезультатних атак на Авдіївку.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ тримають позиції довкола Авдіївки.

"Авдіївка. Тримаємо позиції. Саме українська сміливість і єдність визначають, як завершиться ця війна. Маємо всі про це пам’ятати", – наголосив Зеленський у короткому дописі.

Бахмут: бої тривають

Українські захисники зробили важливий крок до взяття Бахмута Донецької області у напівоточення після успіхів на південному фланзі міста. Про це розповів військовий та політолог Кирило Сазонов.

Як він зазначив в етері 24 каналу, для того, щоб узяти місто в напівкільце, українським військовим ще необхідно встановити контроль над двома автодорогами.

"Загальна ситуація на Бахмутському напрямку є досить важкою. Російські окупанти намагатися просуватися на північному фланзі, щоб вийти на Часів Яр. Це місто перебуває на висоті, і тому його взяття зможе покращити положення бахмутського угруповання окупантів", - зазначив він.

Проте українські війська відбивають ворожі атаки, не даючи йому можливості убезпечити себе від оточення. Також у майбутньому Сили оборони можуть просунутися на Берхівку, що допоможе взяти Бахмут у напівкільце.

Ситуація навколо Бахмута дуже напружена / Фото: Associated Press

Крім того, для ворога є дуже болісним поступове просування українських військ в районі Кліщіївки та Андріївки, оскільки ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою на Горлівку.

"Росіяни намагаються призупинити український контрнаступ на Бахмут, але у них нічого не виходить. Україні не потрібно оточувати місто повністю – достатньо буде перерізати трасу на Горлівку й хоча б під вогневий контроль трасу на Лисичанськ", – додав Сазонов. Це ускладнить забезпечення російських окупаційних військ довкола міста.

РФ наростила активність на Лимано-Куп'янському напрямку

Російські окупанти значно наростили активність на Лимано-Куп'янському напрямку. Штурми відбуваються незважаючи на те, що почався сезон дощів.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в етері телемарафону.

З його слів, збільшилася не тільки кількість штурмів, а й танкових атак. Противник намагається домогтися якихось успіхів у районі Лиману і Куп'янська, але його зустрічає опір з боку ЗСУ.

"Вони (росіяни — ред.) зменшили кількість обстрілів і авіаударів — це пов'язано з сезоном дощів, який зараз почався. Звичайно, це сильно ускладнило використання і безпілотних літальних апаратів, і авіації на цьому напрямку. Однак штурми їхні не закінчуються, вони намагаються атакувати нас поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки, застосовуючи різні підрозділи", — заявив Ілля Євлаш.

У ЗСУ повідомили, що ЗС РФ відновили бойові дії на напрямку Куп’янськ-Лиман. Російська сторона повідомила про відновлення наступу у районі Синьківки та про інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп’янськ). Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Іванівки та Макіївки.

Міноборони Росії заявило, що 6 жовтня українські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кремінної і безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Ямполівки і Діброви.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові перекинули на Куп’янський напрямок підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії для заміни підрозділи 41-го ЦВО.

"Відновлення російських наступальних операцій під Куп’янськом, можливо, за участю підрозділів 25-ї ЗВА, ймовірно, має на меті відвернути увагу України від інших ділянок фронту на півдні України, а їхнє поспішне розгортання вказує на те, що ЗС РФ мають серйозну нестачу особового складу, погану підготовку або те й інше", — вважають аналітики ISW.

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