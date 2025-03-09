Ситуація на сході: в ЦПД повідомили про головне завдання росіян щодо Торецька

Попри значну перевагу ворога у живій силі та техніці, українським захисникам вдається досягати певних успіхів у Торецьку в Донецькій області.

Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

На сході України точаться важкі бої. За словами керівника ЦПД, Сили оборони мають певні успіхи у Торецьку.

За словами Коваленка, ворог накопичує там резерви.

"Відповідно головне його завдання – захопити Торецьк – залишається.

"І важкі бої там продовжуватимуться", – підсумував Коваленко.

Про запеклі зіткнення у Торецьку повідомляли і в Інституті вивчення війни. Аналітики зазначали, що на цьому напрямку просування мали обидві армії. Також стало відомо, що українські сили пройшли вулицею Дружби в центрі Торецька та вулицею Будівельників на півдні міста. Окупанти ж пройшли вулицею Воронезькою на заході Торецька.

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