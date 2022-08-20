Ситуація на сході: ворог зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку

Зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки. Окрім того, по районах трьох останніх населених пунктів ворог завдав авіаударів.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на поновленні наступальних дій. Здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залиману.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України 20 серпня.

"Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка – Новодмитрівка, Сулигівка – Новодмитрівка, Бражківка – Вірнопілля та Довгеньке – Курулька. Як результат – наші воїни завдали противнику втрат та відкинули його назад", - йдеться у зведенні.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку.

На Краматорському напрямку здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії по районах Краматорська, Роздолівки, Спірного, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару неподалік Івано-Дар’ївки.

Загарбники намагалися вести наступ у напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка, безуспішно.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню поблизу Майорська, Веселої Долини, Бахмута, Кодеми та Білогорівки. Окрім того, по районах трьох останніх населених пунктів ворог завдав авіаційних ударів.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Вершина – Зайцеве, Вершина – Кодема, Травневе – Зайцеве, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, Гладосове – Кодема, успіху не мали, отримали жорстку відсіч.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів біля Авдіївки, Курахового, Красногорівки, Сухої Балки та Невельського. Завдав авіаційних ударів поблизу Водяного та Мар’їнки.

Ворог вів безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка – Майорськ, Спартак – Опитне, Донецьк – Піски, Старомихайлівка – Первомайське.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Павлівка, Єлизаветівка, Новосілка, Вугледар та Новомихайлівка. Вів наступальний бій у напрямку Благодатне – Золота Нива, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, у Маріуполі відбувся замах на колаборанта та окупаційного "мера Маріуполя" Костянтина Іващенка. Нібито вибуховий пристрій було закладено на в'їзді до Маріупольського зоопарку. Він спрацював саме у момент під'їзду "чиновника".

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