Ситуація на Сумщині: окупанти розстріляли місцевих мешканців і зруйнували фермерське господарство

"Найгарячіша точка" в регіоні - Тростянець.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Сумську область: у результаті ворожих атак гинуть мирні мешканці.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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За його словами, "найгарячіша точка" в регіоні - Тростянець. "Наші збройні сили ведуть бої за звільнення громади. Під кулями і обстрілами громада працює: лікарі роблять свою роботу, місцеві волонтери й активісти підтримують життя в громаді, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах", - повідомив Живицький.

Він наголосив, що мобільний зв'язок у місті є, але немає світла. Адже окупанти не підпускають енергетиків полагодили мережі.

За інформацією очільника області, вчора в Конотопському районі тривали бої: "Двоє наших людей поранено, ще двох вбили ворожі російські військові". Крім того, у селі Великий Самбір російські окупанти обстріляли з вогнепальної зброї місцевих цивільних жителів: дві людини.

За минулу добу під час обстрілів Сироватки і Низів армія РФ зруйнувала фермерське господарство. Знищені кілька людських домівок. У лікарні з пораненнями опинилося п'ятеро осіб.

"Продовжуються викрадення людей у прикордонних селах Краснопільської громади. Вчора військові рф викрали чоловіка", - розповів Живицький.

Як повідомлялося, ЗСУ знищили російську батальйонну групу: з 648 окупантів вижили лише троє. Військові знищили російську батальйонну групу 200-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.

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