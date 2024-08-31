Ситуація на Сумщині: понад 300 ворожих ударів за добу і двоє загиблих

Російські війська кожного дня обстрілюють населені пункти Сумської області. За минулу добу армія РФ завдала 312 ударів з різних видів зброї по 42 населених пунктах.

Про це інформує поліція Сумської області.

Унаслідок російських атак двоє людей загинули, ще 17 дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них — 10-річна дитина.

Крім цього, пошкоджено три навчальні заклади, складські та виробничі приміщення підприємства, два гаражі, 14 приватних житлових будинків, п'ять магазинів, 19 багатоквартирних будинків, церкву, два гаражі, об’єкт інфраструктури, 11 автомобілів, ангар підприємства, три адміністративні будівлі, газопровід низького тиску.

Нагадаємо, на цивільну інфраструктуру Глухова, що у Сумській області, росіяни скинули керовані авіабомби.

Влада Сумської області закликає мешканців прикордоння виїхати у безпечніші регіони через те, що росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати область – під евакуацію підпадають 183 населені пункти.

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