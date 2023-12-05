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Ситуація на Таврійському напрямку: окупанти поновили використання штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ситуація на Таврійському напрямку: окупанти поновили використання штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52

Штурмовик Су-25 / Фото: Associated Press

За добу зафіксовано 18 авіаударів.

Російські окупанти на Таврійському напрямку поновили застосування штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52. 

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, окупанти не зменшують кількість наземних атак. За добу на напрямку зафіксовано 37 зіткнень. Крім того, було зафіксовано 18 авіаударів.

"Зокрема, ворог, після деякої перерви, поновив застосування штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52. Ще сім військовослужбовців ворога здалися в полон. А загальні втрати окупантів у операційній зоні ОСУВ Таврія склали 428 осіб", - підкреслив командувач.

Українські військові також знищили 21 одиницю військової техніки окупантів: п’ять ББМ, дві артилерійські системи, 10 БпЛА та дві одиниці спеціальної техніки. Знищені були й три склади з боєприпасами.

Нагадаємо, що росіяни вдарили чотирма ракетами по Селидову - зруйновано будинки і навчальний заклад.

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Дата публікації
Перегляди
352
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