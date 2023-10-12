Ситуація на ЗАЕС досі загрозлива: Буданов розкрив деталі

Начальник ГУР розповів про плани росіян, які могли б призвести до реальної ядерної катастрофи.

Через окупацію росіянами Запорізької АЕС ситуація там досі загрозлива. Однак кризовий момент – коли росіяни хотіли влаштувати на станції техногенну катастрофу – уже минув.

Про це начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів у інтерв’ю виданню "Українська правда".

Яка зараз ситуація на ЗАЕС

Буданов повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається загрозливою, оскільки станція залишається окупованою. Там нічого глобально не змінилося.

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"Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли. Проте це не знімає питання, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього", – застеріг начальник військової розвідки.

Він висловив сподівання, що цьому вдасться запобігти.

Буданов також відповів на запитання, чи підключався особисто, щоби пройти цей кризовий момент на ЗАЕС: "Саме по собі нічого у світі не відбувається – все, що можу сказати".

Що планували росіяни влаштувати на Запорізькій АЕС

Начальник ГУР сказав, що російські окупанти хотіли штучно створити техногенну катастрофу на ЗАЕС.

"Справа не в підриві атомної станції в тому сенсі, як всі розуміють, що там бах – і розлетілася на всі боки радіація. Там набагато цікавіше вони хотіли зробити: штучне перевантаження системи і контрольований викид радіації. Тобто локалізований за місцем", – пояснив Буданов.

Він наголосив, що "всі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються", і такий вчинок ворога точно призвів би до реальної ядерної катастрофи.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр енергетики України Герман Галущенко застеріг, що російські терористи можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації ЗАЕС. Щоб не допустити цього, важливо організувати міжнародну місію.

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